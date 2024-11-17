Байден наносит ответный удар Telegram-канал «Серпом По»

17.11.2024, 23:15

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Джо Байден

США «прихлопывают» противоречивые слухи и заявления.

Джо Байден, забытый было за финальной стадией выборов президента США и их ошеломляющим результатом, напомнил сегодня, что он все еще президент Соединенных Штатов, свой пост не покинул.

По сообщению The New York Times со ссылкой на анонимных чиновников, старина Джо разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Точнее, в Курской области. Источники сообщают, что это сделано в ответ на решение Путина привлечь северокорейских военных к боевым действиям в той же Курской области.

Если The New York Times права, то решение Байдена можно рассматривать как ответ Путину в более широком смысле.

Путин решил в последнее время «поднажать» с наступлением, улучшив свои переговорные позиции в свете исхода американских выборов. Ответ Байдена понятен – «не шибко тут, выдь-ка вон, из дверей».

Одновременно, в последние месяцы своего правления в Белом доме Байден может стремиться сделать максимум для того, чтобы политика предшествующей администрации в отношении путинского 24 февраля и его последствий не пошла прахом при Трампе. Решение бить по территории Курской области – шаг, с одной стороны, необратимый, с другой - направленный на усиление военной поддержки Украины.

Объективно решение Байдена «прихлопывает» противоречивые слухи и заявления, сделанные отдельными лицами после победы Трампа, которые сеяли неопределенность и играли в пользу Путина. По крайней мере, на время.

Но, конечно же, это эскалация.

Белый дом публикацию The New York Times не комментирует.

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