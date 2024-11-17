Украина может ударить американскими ракетами по России уже в ближайшие дни
- 17.11.2024, 23:25
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Речь о ATACMS.
США разрешили Украине избивать по территории РФ ракетами ATACMS. Первые атаки могут произойти в ближайшие дни.
Об этом сообщает Reuters.
По словам источников издания, Украина планирует осуществить первые дальние атаки в ближайшие дни. Заметим, что детали не раскрывают из соображений оперативной секретности.
Напомним, что вечером 17 ноября западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории России.