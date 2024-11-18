Bloomberg: КНДР может предоставить Путину 100 тысяч солдат
- 18.11.2024, 5:35
Если альянс Пхеньяна и Москвы продолжит укрепляться.
Северная Корея может предоставить российскому диктатору Владимиру Путину до 100 тысяч военных, чтобы помочь ему в его войне против Украины, если альянс между Москвой и Пхеньяном продолжит углубляться, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками некоторых стран G20.
По словам источников агентства, такой шаг не является неизбежным, а военная поддержка в таком масштабе — если она состоится — вероятно, будет происходить постепенно, с ротацией войск в течение определенного времени, а не путем единовременного развертывания.
Bloomberg напоминает, что ранее в этом месяце подобную оценку дал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко. В интервью Голосу Америки он заявил, что до 15 тысяч северокорейских военных, которые будут развернуты для боевых действий в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах на востоке Украины, будут меняться каждые несколько месяцев.
Представители Министерства обороны Южной Кореи и офиса президента не ответили на запросы о комментариях.
Агентство отмечает, что союзников Киева беспокоит решение диктатора Ким Чен Ына отправить войска на помощь Путину, так как они считают, что это может повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет соперничество между Китаем и США.
Bloomberg напоминает, что на этой неделе вопрос поднимали несколько союзников на саммите G20 в Бразилии, среди них был канцлер Германии Олаф Шольц, который обсуждал его во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Кроме того, Шольц заявил Путину, что развертывание северокорейских войск является «серьезной эскалацией» войны против Украины, во время первого за два года телефонного разговора 15 ноября.