«Я ветеран «СВО», мне ничего не будет!» 18.11.2024, 7:00

Оккупанты «кошмарят» Россию, вернувшись с войны.

За последние 3 года по меньшей мере 242 россиянина были убиты вернувшимися с фронта оккупантами, еще 227 получили серьезные увечья.

Российские солдаты возвращают домой насилие, возвращаясь с войны, пишет британская телерадиокомпания BBC.

«Я ветеран «СВО», я тебя убью!» - эти слова услышала Ирина, когда на нее напал мужчина в дальневосточном городе Артеме. Она возвращалась с вечерней прогулки, когда мужчина ударил ее ногой и костылем. Удар был настолько сильным, что костыль сломался. Когда приехала полиция, мужчина показал им документ, подтверждающий, что он участвовал в войне с Украиной, и заявил, якобы «ему ничего будет».

Это нападение лишь одно из многих, совершенных солдатами, вернувшимися в войны. По данным независимого издания «Верстка», по меньшей мере 242 россиянина были убиты вернувшимися с фронта оккупантами; еще 227 получили серьезные увечья.

Эти случаи серьезно повлияли на российское общество, говорит социолог Игорь Эйдман: «Все традиционные представления о добре и зле переворачиваются с ног на голову. Убийцы, насильники, каннибалы и педофилы не только избегают наказания, отправляясь на фронт, но и, что самое беспрецедентное, становятся героями».

Официальные СМИ называют их «героями», а Путин окрестил их новой российской «элитой». Это личная война Путина, поэтому подобные уголовники и маньяки становятся для него героями, «нормальными членами общества». С тех, кто был призван в армию из тюрем, либо сняли судимость, либо помиловали лично Путиным. Нередки случаи, когда освобожденные осужденные возвращаются с фронта, совершают рецидив, а затем во второй раз избегают наказания, снова отправляясь на фронт.

«Четыре года назад я посадил его на 7 лет. И вот он снова передо мной, говорит: «Ничего у тебя не получится, офицер. Сейчас наше время, время тех, кто проливает кровь на «СВО», - рассказал «Новой газете» полицейский Григорий.

В 2023 году количество зарегистрированных в России тяжких преступлений выросло почти на 10%, а в первой половине этого года число осужденных за преступления военнослужащих увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Социолог Анна Кулешова утверждает, как насилие становится все более приемлемым в российском обществе, особенно потому, что преступники теперь могут избежать наказания, отправившись на фронт.

«Существует тенденция к легализации насилия. Насилие - это своего рода норма (в России, - ред.): в школе, в семье, в отношениях и как способ разрешения конфликтов. Насильственные преступления, совершенные внутри страны, искупаются насилием войны».

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