Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Сумах 18.11.2024, 8:05

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Десять погибших и 55 раненых.

Российские оккупанты ударили из баллистики по многоэтажке в Сумах.

В настоящее время известно уже о 10 жертвах обстрела, среди которых двое детей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) и Сумскую областную военную администрацию.

Отмечается, что в воскресенье оккупанты нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому району Сум, и «прилет» был возле девятиэтажного жилого дома.

В ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей.

В заявлении Сумского городского совета говорится, что были ранены 55 человек

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