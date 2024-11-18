Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Сумах
- 18.11.2024, 8:05
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Десять погибших и 55 раненых.
Российские оккупанты ударили из баллистики по многоэтажке в Сумах.
В настоящее время известно уже о 10 жертвах обстрела, среди которых двое детей.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) и Сумскую областную военную администрацию.
Отмечается, что в воскресенье оккупанты нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому району Сум, и «прилет» был возле девятиэтажного жилого дома.
В ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей.
В заявлении Сумского городского совета говорится, что были ранены 55 человек