закрыть
18 ноября 2024, понедельник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Сумах

  • 18.11.2024, 8:05
  • 2,692
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Сумах

Десять погибших и 55 раненых.

Российские оккупанты ударили из баллистики по многоэтажке в Сумах.

В настоящее время известно уже о 10 жертвах обстрела, среди которых двое детей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) и Сумскую областную военную администрацию.

Отмечается, что в воскресенье оккупанты нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому району Сум, и «прилет» был возле девятиэтажного жилого дома.

В ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей.

В заявлении Сумского городского совета говорится, что были ранены 55 человек

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев