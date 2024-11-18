Доллар готовит новые исторические рекорды в Беларуси 18.11.2024, 8:13

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Стоит ли бежать в обменники.

Прошедшая шестидневная неделя на валютных торгах Белорусской валютно-фондовой биржи стала рекордной для обменного курса доллара США, который в прошлую субботу, 16 ноября, закончил торги с очередным историческим максимумом. Подробнее об этом и курсах валют на текущей неделе, читайте в еженедельном прогнозе myfin.by.

Новый рекорд по доллару

Суммарно за прошлую неделю обменный курс доллара США вырос на белорусском валютном рынке на +1,46% и закрыл неделю с курсом USD/BYN 3,3800. С начала 2024 года рост курса доллара составляет уже +6,37%. Объём торгов прошлой недели (с учётом дополнительной сессии) составил 61,863 млн долларов, что немного выше среднего значения за неделю в текущем году.

Обменный курс российского рубля в это же время снижался на белорусском валютном рынке и к окончанию торгов в субботу 15 ноября достиг минимума с сентября прошлого года. Последний курс прошлой недели – RUB/BYN 3,3869 за 100 российских рублей. За неделю курс российской валюты снизился на -0,96%, с начала 2024 года падение курса рубля составляет уже -3,21%. Объём торгов рублём при этом был выше среднего и составил 17803,750 млн рублей, или примерно 182 млн долларов США в эквиваленте.

Но при всём этом, как мы неоднократно обращали внимание, расчётный курс валютной корзины Национального банка Беларуси снижается, что является для белорусского регулятора важнейшим показателем. По итогам прошлой недели валютная корзина подешевела на -0,17% и это снижение произошло за счёт смягчения курса российского рубля. Последнее значение корзины 0,1751 п.п.

Показатели денежного рынка Беларуси остаются стабильными и это для национального регулятора более важно, чем курсовые рекорды отдельных иностранных валют. Рост широкой денежной массы в октябре замедлился до 14,4% в годовом исчислении, инфляция снизилась до 5,9%, международные валютные резервы на исторических максимумах в 8933,9 млрд долларов США.

Причины роста курсов валют

Так что же произошло с обменным курсом доллара и какова перспектива ближайших дней? Как и в предыдущие дни проблемы обменного курса пришли с российского рынка. Курс доллара на российском межбанке впервые сентября 2023 года, протестировал отметку в 100,20 рублей за «бакс», и пока факторы, толкающие цену доллара вверх, сохраняют свою актуальность. Это дефицит иностранной валюты при растущем спросе. Спрос на валюту поддерживают российские импортёры, которые в преддверии новогодних праздников увеличивают закупку потребительских товаров. Недостаток предложения обеспечивается, в том числе, высокой ключевой ставкой, когда при дорогом кредите участники рынка не всегда могут «перехватить деньги до получки».

Кроме внутренних проблем российского рынка высокая цена доллара обеспечивается ростом курса на мировом финансовом рынке к большинству активов. Основная валютная пара EUR/USD откатилась к уровню в 1,0550 и на недельном графике подошла к нижней границе бокового тренда с конца 2022 года.

В случае пробития этого уровня поддержки пара имеет шанс уйти к началу 2025 года к паритету доллара с евро с выходом на уровень 0,900.

Прогноз на неделю

Цена нефти, которая всегда служила поддержкой российскому рублю, также не превышает $71-$74 за баррель по марке Brent. Для более существенной поддержки рублю нужна цена около 80 долларов и более, но внешнеполитические обстоятельства пока не сигнализируют в пользу такого расклада.

С учётом сказанного, на текущей неделе возможны новые движения вверх на белорусском валютном рынке и выход на уровень в USD/BYN 3,400. Российский рубль продолжает снижаться.

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