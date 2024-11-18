Зеленский анонсировал удары дальнобойным оружием по территории РФ 1 18.11.2024, 8:25

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«Ракеты сами за себя все скажут».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение администрации президента США Джо Байдена наносить удары вглубь российской территории американскими ракетами, а также Франции и Британии — ракетами SCALP / Storm Shadow.

«В моем «Плане победы» Украины основным пунктом было предоставление дальнобойного оружия для нашей армии. Сегодня СМИ говорят, что мы получили разрешение на их применение. Но удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно!» — сказал коротко Зеленский.

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