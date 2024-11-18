Какой будет погода в Беларуси на этой неделе 18.11.2024, 8:32

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И когда ждать похолодания.

В Беларуси будет продолжаться противостояние между осенью и зимой. В первую половину недели температура будет колебаться около 0°C: по ночам возможны слабые заморозки, днем – слабый плюс.

Однако во второй половине недели ожидается существенное похолодание.

В начале недели на погоду будет влиять атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Это означает, что облачность будет высокой, а осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в большинстве районов, рассказал в эфире программы «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Утром местами будет туман, который ухудшит видимость до 500 метров. Влажность воздуха составит до 90%. Ветер будет юго-западный, умеренный.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +5°C. В понедельник днем ожидается до +5°C, а во вторник — от +2 до +7°C.

В середине недели погоду будет определять атмосферный фронт, образовавшийся в результате влияния циклона, центр которого находится над странами Балтии. Ожидается облачная погода, местами пройдут осадки различной интенсивности. Ветер будет дуть с запада, порывы будут сильными. Влажность воздуха составит до 80%. Ночью и утром возможны слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью и утром будет колебаться от -1 до +4°C. В среду днем температура повысится до +4°C.

В начале второй половины недели ожидается похолодание.

Погодные условия будут формироваться под влиянием влажных и нестабильных воздушных масс, которые придут с северо-запада Европы. Двигаясь через Беларусь, они принесут с собой кратковременный снег и мокрый снег.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада, его скорость будет умеренной. Временами ветер будет порывистым. Влажность воздуха составит до 80%. Ночью температура будет колебаться от 0 до -5°C, а в дневные часы в четверг и пятницу ожидается около 0°C.

В выходные дни ожидается ухудшение погодных условий. Будет облачно. В большинстве регионов Беларуси ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада, порывистый. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Влажность воздуха может достигать 90%. Ночью температура будет колебаться от -6 до 0°C, в середине дня в субботу – от -1 до +1°C, а в воскресенье – около 0°C.

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