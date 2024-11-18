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Z-пропагандисты с ужасом ждут ударов ATACMS по РФ

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  • 18.11.2024, 9:25
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Z-пропагандисты с ужасом ждут ударов ATACMS по РФ

«Военкоры» называют возможные цели.

Российским Z-военкорам стало тревожно за Курскую область после решения действующего президента США Джо Байдена позволить Украине применять переданное американское дальнобойное оружие по целям в РФ.

Пропагандист Александр Коц считает, что уже в ближайшие дни ракеты ATACMS полетят на позиции российских войск в Курской области. Об этом он пишет в своих соцсетях, заметил «Диалог».

«Думаю, премьера этой дальнобойки, если New York Times не врет, скоро последует в Курской области», - заявляет пропагандист.

По его мнению, удары последуют по энергетическим объектам, нефтеперерабатывающим заводам, складам с  вооружением и боеприпасами. 

Он также прогнозирует, что удары будут комбинированными, чтобы перегрузить российскую ПВО. Алгоритмы  работы вражеской ПВО ВСУ изучили во время массированных атак при помощи беспилотников. 

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