Z-пропагандисты с ужасом ждут ударов ATACMS по РФ 1 18.11.2024, 9:25

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«Военкоры» называют возможные цели.

Российским Z-военкорам стало тревожно за Курскую область после решения действующего президента США Джо Байдена позволить Украине применять переданное американское дальнобойное оружие по целям в РФ.

Пропагандист Александр Коц считает, что уже в ближайшие дни ракеты ATACMS полетят на позиции российских войск в Курской области. Об этом он пишет в своих соцсетях, заметил «Диалог».

«Думаю, премьера этой дальнобойки, если New York Times не врет, скоро последует в Курской области», - заявляет пропагандист.

По его мнению, удары последуют по энергетическим объектам, нефтеперерабатывающим заводам, складам с вооружением и боеприпасами.

Он также прогнозирует, что удары будут комбинированными, чтобы перегрузить российскую ПВО. Алгоритмы работы вражеской ПВО ВСУ изучили во время массированных атак при помощи беспилотников.

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