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«От жадности чуть не взяла пять банок»

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  • 18.11.2024, 9:37
  • 3,838
«От жадности чуть не взяла пять банок»

В Беларуси взлетели цены на икру.

Икорная тема обычно набирает обороты к праздникам, но в начале ноябре появился другой повод. Люди, которые часто заранее закупаются к праздничному периоду, заметили: самый новогодний продукт необычно подорожал. «Сегодня на кассе не могла поверить, что отдаю 60 рублей чисто на бутерброды, а ведь это не мясо», — написала onliner.by читательница. Откуда такие цены? Прошлись по магазинам и поговорили с участниками икорного рынка.

Икры нет в корзине социально значимых товаров, но раз в год она отвечает за праздничное настроение. Очевидно, что столько банок, как в следующем месяце, магазины не продадут ни в какое другое время.

Субъективные наблюдения читательницы, которая подняла икорную тему: «дешевле 25 рублей за банку не найти» (а еще в прошлом году икра была как будто по 15), а половина вообще в антикварных боксах.

— В тонкости ценообразования я не вникаю, но, как у многих людей, перед Новым годом рука сама тянется к икре, горошку, мандаринам, ананасам. Все-таки в конце года хочется снять накопившийся стресс, чем-то себя побаловать. Некоторые продукты с длительным сроком хранения я покупаю заранее, пока в магазинах нет толпы людей и никто не дышит в спину. Так вот, цены на икру неделю назад меня очень удивили.

Раньше я бы могла бы не обратить внимание, а сейчас вижу, что самая дешевая икра уже по 25 рублей за маленькую баночку, а та, что покрасивее, — даже по 40, 50 и больше. Если вдуматься, это даже для Минска недешево, что уж говорить про маленькие города.

От жадности я даже чуть не купила пять банок: а вдруг потом еще дороже будет? Но, к счастью, остановилась и взяла только две.

В магазинах подтверждение: ценники на икру действительно скорректировались.

Среднюю цифру удорожания красной икры в этом году вывел Белстат: официальная статистика говорит, что с начала года цены выросли на 32%. Хотя весной были месяцы, когда она даже дешевела. Но целом подорожание икры куда быстрее инфляции, особенно заметный рывок цен как раз пришелся на октябрь.

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