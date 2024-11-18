«От жадности чуть не взяла пять банок»1
- 18.11.2024, 9:37
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В Беларуси взлетели цены на икру.
Икорная тема обычно набирает обороты к праздникам, но в начале ноябре появился другой повод. Люди, которые часто заранее закупаются к праздничному периоду, заметили: самый новогодний продукт необычно подорожал. «Сегодня на кассе не могла поверить, что отдаю 60 рублей чисто на бутерброды, а ведь это не мясо», — написала onliner.by читательница. Откуда такие цены? Прошлись по магазинам и поговорили с участниками икорного рынка.
Икры нет в корзине социально значимых товаров, но раз в год она отвечает за праздничное настроение. Очевидно, что столько банок, как в следующем месяце, магазины не продадут ни в какое другое время.
Субъективные наблюдения читательницы, которая подняла икорную тему: «дешевле 25 рублей за банку не найти» (а еще в прошлом году икра была как будто по 15), а половина вообще в антикварных боксах.
— В тонкости ценообразования я не вникаю, но, как у многих людей, перед Новым годом рука сама тянется к икре, горошку, мандаринам, ананасам. Все-таки в конце года хочется снять накопившийся стресс, чем-то себя побаловать. Некоторые продукты с длительным сроком хранения я покупаю заранее, пока в магазинах нет толпы людей и никто не дышит в спину. Так вот, цены на икру неделю назад меня очень удивили.
Раньше я бы могла бы не обратить внимание, а сейчас вижу, что самая дешевая икра уже по 25 рублей за маленькую баночку, а та, что покрасивее, — даже по 40, 50 и больше. Если вдуматься, это даже для Минска недешево, что уж говорить про маленькие города.
От жадности я даже чуть не купила пять банок: а вдруг потом еще дороже будет? Но, к счастью, остановилась и взяла только две.
В магазинах подтверждение: ценники на икру действительно скорректировались.
Среднюю цифру удорожания красной икры в этом году вывел Белстат: официальная статистика говорит, что с начала года цены выросли на 32%. Хотя весной были месяцы, когда она даже дешевела. Но целом подорожание икры куда быстрее инфляции, особенно заметный рывок цен как раз пришелся на октябрь.