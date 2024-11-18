Вломить «кремлевской мечте»
- Александр Невзоров
- 18.11.2024, 9:43
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Власть адекватна лишь тогда, когда боится народа.
Хорошие примеры не так заразительны, как дурные, но иногда и они срабатывают. Тбилиси посмотрел на бузу в Абхазии и вспомнил, что только испуганная власть может быть адекватной.
Кажется, грузины все-таки решили вломить «кремлевской мечте»: происходящее уже напоминает нормальный мятеж с перспективой разрастания в полноценное восстание.
Неизвестно, доведет ли Грузия ситуацию до той точки кипения, когда режим начинает плавиться и растекаться лужей. Только в этом качестве прокремлевские режимчики становятся разумными и договороспособными. Власть адекватна лишь тогда, когда боится народа.
Возможно, опять все кончится ничем, но пока все разворачивается не быстро, но грамотно.
Александр Невзоров, Telegram