Вломить «кремлевской мечте» Александр Невзоров

18.11.2024, 9:43

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Власть адекватна лишь тогда, когда боится народа.

Хорошие примеры не так заразительны, как дурные, но иногда и они срабатывают. Тбилиси посмотрел на бузу в Абхазии и вспомнил, что только испуганная власть может быть адекватной.

Кажется, грузины все-таки решили вломить «кремлевской мечте»: происходящее уже напоминает нормальный мятеж с перспективой разрастания в полноценное восстание.

Неизвестно, доведет ли Грузия ситуацию до той точки кипения, когда режим начинает плавиться и растекаться лужей. Только в этом качестве прокремлевские режимчики становятся разумными и договороспособными. Власть адекватна лишь тогда, когда боится народа.

Возможно, опять все кончится ничем, но пока все разворачивается не быстро, но грамотно.

Александр Невзоров, Telegram

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