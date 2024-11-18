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Белорус Протас продолжает зажигать в НХЛ

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  • 18.11.2024, 9:47
Белорус Протас продолжает зажигать в НХЛ

У него уже 17 очков в 17 играх.

Две результативные передачи белоруса Алексея Протаса способствовали выездной победе «Вашингтон Кэпиталз» над «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.

Вегас — Вашингтон — 2:5 (Хауден, 19:52, Колесар, 27:24; Овечкин, 5:59-бол., 37:38, 59:23-п.в., Чикран, 12:26, Врана, 22:49).

Протас достиг отметки в 70 (19+51) очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отыграл 15 минут 34 секунды, сделал 1 бросок в створ ворот, 1 перехват, 1 потерю и 1 блок при показателе полезности «+3». В нынешнем сезоне у звезды Betera 17 (6+11) результативных баллов.

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