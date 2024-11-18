Появились новые подробности о разрешении бить ракетами ATACMS по территории РФ 2 18.11.2024, 9:56

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Киев узнал о решении США три дня назад.

США дали разрешение Украине на удары дальнобойным оружием только по российской Курской области, сообщает Axios со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, США разрешили использование систем ATACMS только в районе Курска, где находятся северокорейские войска.

Журналисты отмечают, что таким образом администрация президента США Джо Байдена планирует «сдерживать Северную Корею» от отправки дополнительных войск в Россию для войны против Украины.

«Официальные лица США надеются, что если войска Северной Кореи в Курске будут поражены, Пхеньян может пересмотреть свое решение отправить войска в Россию, и российская контратака в Курске провалится», — говорится в материале.

Неназванный источник добавил, что США проинформировали Украину о решении Байдена около трех дней назад.

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