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Без учета деноминаций курс доллара в Беларуси достиг 338 миллионов рублей

  • 18.11.2024, 10:19
Без учета деноминаций курс доллара в Беларуси достиг 338 миллионов рублей

Это рекорд среди стран бывшего СССР.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 ноября 2024 года курс доллара США достиг нового исторического максимума — 3,38 рубля. На основании итогов торгов Национальный банк установил такой же официальный курс на 18 ноября.

Без учета деноминаций 1994, 2000 и 2016 годов курс доллара составляет 338.000.000 рублей.

По степени обесценения национальной валюты к американскому доллару (с 1991 года) Беларусь остается лидером среди бывших республик СССР, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ валютных курсов без учета денежных реформ.

За Беларусью в первой пятерке расположились Узбекистан — 12.812.300, Туркменистан — 8.750.000, Украина — 4.127.960 и Грузия — 2.731.100.

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