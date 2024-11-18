Россию атаковали более полусотни дронов 18.11.2024, 10:25

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Под ударом была Москва.

В ночь на 18 ноября Россию массированно атаковали беспилотники. Эпицентром атаки была Брянская область, также дроны двигались в сторону Москвы. Об этом сообщили руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ.

«Москва была под атакой БПЛА», - написал Коваленко.

Собянин заявил, что в Раменском городском округе якобы «отбили атаку беспилотника, который летел на Москву». По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не обнаружено.

Впоследствии московский мэр сообщил, что еще один БпЛА двигался в направлении Москвы. Собянин утверждал, что дрон сбили в Павлово-Посадском городском округе.

Кроме этого, десятки беспилотников атаковали Брянскую область страны-агрессора. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе работает ПВО, пишет «Главред».

Уже утром российский чиновник традиционно заявил, что «все атаки отбиты, все цели уничтожены». В то же время в местных пабликах жаловались на мощные взрывы в городе Брянск и других населенных пунктах области.

В целом россияне говорят, что 59 беспилотников самолетного типа атаковали объекты в разных регионах России. По данным Минобороны РФ, два БпЛА якобы уничтожены над территорией Московской области, сорок пять - над территорией Брянской области, шесть - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и три - над территорией Тульской области.

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