МЧС предупреждает о сильных порывах ветра 18 ноября 18.11.2024, 10:34

До 18 м/с.

Усиление ветра порывами 15–18 метров в секунду ожидается местами по стране 18 ноября, предупреждает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы 15–18 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство заявило о возможном повреждении или обрыве линий связи и электропередачи, нарушении электроснабжения, повреждении или обрушении слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падении деревьев.

Сообщается, что в Беларуси будет преимущественно облачно, временами дождь или мокрый снег. Температура воздуха составит 2–7 градусов тепла.

Шкала Бофорта классифицирует ветер скоростью 4–5, 6–7, 8–10 м/c как слабый, умеренный и свежий соответственно (3, 4 и 5 баллов из 12), 14–17 м/с — крепкий (7 баллов), 18–20 м/с — очень крепкий (8 баллов).

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