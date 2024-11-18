Эрдоган представит свой «мирный план» 5 18.11.2024, 10:38

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Журналисты узнали о предложениях главы Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план урегулирования военного конфликта в Украине и собирается представить его на встрече лидеров стран G20, которая пройдет в Бразилии 19–20 ноября, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

По их словам, Эрдоган считает необходимым «заморозить» военные действия и создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса, разместив там международные войска «в качестве дополнительной гарантии».

Также план турецкого лидера предполагает, что Запад отложит обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет в виде уступки Путину. Однако в качестве компенсации за это Киев должен будет получить западное оружие.

Собеседники Bloomberg среди турецких чиновников признали, что Украине будет трудно принять мирный план Эрдогана, однако они считают, что это наиболее реалистичный подход. По их словам, нужно отложить обсуждение судьбы оккупированных Россией территорий, чтобы сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

Эрдоган надеется убедить украинского президента Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку президент Турции «ознакомился с разведданными, свидетельствующими о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не будут прекращены», отметили источники Bloomberg. Как пишет агентство, план Эрдогана могут поддержать некоторые союзники Украины, опасающиеся, что членство страны в НАТО приведет к прямому столкновению с Россией.

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