Для белорусов могут поднять плату за одну из услуг ЖКХ 8 18.11.2024, 10:42

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Уже в следующем году.

В Минском городском жилищном хозяйстве (МинЖКХ) сообщили, что специалисты подготовили изменения в технический кодекс о правилах обращения с коммунальными отходами. Если правки примут, для белорусов вырастет плата за вывоз мусора. Почему?

«Это решит решить проблему несанкционированного выноса и складирования стройотходов во дворах», — считают в хозяйстве.

Так, в МинЖКХ пожаловались на «несознательных жителей», которые оставляют строительные отходы возле мусорных контейнеров или даже забрасывают их туда.

«Бывает, манипулятор мусоровоза не может поднять бак, чтобы опрокинуть его содержимое в кузов, — бак оказывается слишком тяжелым. Именно отходы из бетона, цемента и других строительных или облицовочных материалов создают проблему. Они образуются в основном вследствие перепланировок», — рассказали специалисты госагентству «Минск-Новости».

Сейчас бытовые строительные отходы не включают в среднегодовой норматив образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на одного человека. По закону для их вывоза нужно заказать специальный транспорт, заключить договор, оплатить услугу и получить квитанцию.

«Однако этому требованию следуют не все граждане. Выявить и привлечь к ответственности нарушителей возможно», — заявила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МинЖКХ Анастасия Воробьева.

Она утверждает, что рабочие по комплексной уборке «обычно знают и видят, в какой квартире ведется перепланировка» и «сообщают номер квартиры мастеру участка ЖЭС, тот проводит проверку и в случае подтверждения факта составляет протокол». Иногда «могут и соседи пожаловаться».

«Мастера тратят свое рабочее время, которое можно использовать более продуктивно, на разбирательства. В отдельных случаях установить виновника и вовсе не удается», — сказала Воробьева.

Поэтому специалисты института «Белжилпроект» разработали проект новой редакции ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами». Согласно ей, в норматив образования ТКО включили строительные бытовые отходы.

Поэтому, если новую редакцию примут, у белорусов повысится плата за вывоз мусора — «к ней применят увеличенный за счет включения строительных отходов потребления норматив».

«Это незначительно отразится на итоговой сумме оплаты за услугу в жировках», — утверждает Воробьева.

Специалисты планируют, что это произойдет в 2025 году.

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