Bild: Германия передаст Украине 4000 «мини-Таурусов» 1 18.11.2024, 10:47

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Поставки начнутся с декабря.

Германия якобы вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые имеют высокую автономность в условиях воздействия РЭБ и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники и слова министра обороны Бориса Писториуса, который фактически подтвердил намерения

Речь идет об ударных беспилотниках компании Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высокую автономность в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые канцлер Олаф Шольц наотрез отказывается предоставлять.

Всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц.

Отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Особенностью беспилотника является современное программное обеспечение, которое помогает ему «ориентироваться» на местности по многим маркерами и лететь к цели даже в сложных погодных условиях или «выжженной земли», а также влияния средств РЭБ. Когда беспилотник идентифицировал цель и оператор подтвердил ее, он дальше способен осуществить поражение автономно, даже если связь будет потеряна.

Дальность полета якобы в четыре раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе (впрочем, в статье не уточняется, какие конкретные дроны используются для сравнения). В то же время они существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские «Залы» и «Ланцеты».

Министр обороны Борис Пистриус отметил, что «очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинается» и что Украина сможет использовать их против важных вражеских целей, как командные пункты.

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