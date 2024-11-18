Новый электромобиль Nissan станет недорогой альтернативой Tesla 3 18.11.2024, 10:52

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На рынке он появится уже в следующем году.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Nissan N7. Электрический седан выйдет на рынок в первой половине 2025 года, пишет «Фокус».

Электромобиль Nissan N7 — большой седан Е-класса, который станет дешевой альтернативой Tesla Model S. Модель разработали совместно с Dongfeng и именно на китайском предприятии ее будут производить.

Размеры Nissan N7 2025:

длина — 4930 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1487 мм;

колесная база — 2915 мм.

Новый Nissan N7 имеет низкий (0,208) аэродинамический коэффициент. Этого добились благодаря стремительному силуэту с аркообразной крышей. Электрокар получил тоненькие диодные фары и фонари с OLED-оптикой. Его дверные ручки выдвигаются, а боковые окна не имеют рамок.

Салон Nissan N7 не показали, однако отметили, что мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом, который самостоятельно подберет оптимальные настройки водительского сиденья (оно оснащено электроприводом).

Также электрокар получит систему полуавтономного движения. Характеристики Nissan N7 раскроют ближе к дате начала продаж.

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