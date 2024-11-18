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В Москве прокомментировали разрешение бить по России западным оружием

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  • 18.11.2024, 10:58
  • 14,362
В Москве прокомментировали разрешение бить по России западным оружием

Нервная реакция.

В Совете Федерации РФ заявили, что снятие запрета на дальнобойные удары по России якобы ведет к началу большой мировой войны.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров назвал решение Вашингтона «беспрецедентным шагом», на который Москва ответит «незамедлительно»:

«Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца».

А официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кремлевский правитель Путин уже высказался по этой теме.

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