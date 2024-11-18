Жительница Мозыря сняла на мобильник «свой отход от машины ГАИ» 8 18.11.2024, 11:08

8,920

И заработала несколько «административок».

В Мозыре была задержана 33-летняя местная жительница за публикацию видео, в котором фигурирует сотрудник местной ГАИ. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.

По информации ведомства, между женщиной и инспектором не возникло никакой конфликтной ситуации. Она просто сняла на телефон, как покидает автомобиль ГАИ, а затем решила «поиграть» с видео, добавив звуковую дорожку из «совсем из другой оперы», что якобы «оскорбило» сотрудника ГАИ.

Как утверждает телеграм-канал, в отделе милиции женщина признала свою вину, отметив, что не подумала о последствиях. В результате «изучения» ее аккаунта, силовики составили несколько административных протоколов против женщины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com