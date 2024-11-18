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Жительница Мозыря сняла на мобильник «свой отход от машины ГАИ»

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  • 18.11.2024, 11:08
  • 8,920
Жительница Мозыря сняла на мобильник «свой отход от машины ГАИ»

И заработала несколько «административок».

В Мозыре была задержана 33-летняя местная жительница за публикацию видео, в котором фигурирует сотрудник местной ГАИ. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.

По информации ведомства, между женщиной и инспектором не возникло никакой конфликтной ситуации. Она просто сняла на телефон, как покидает автомобиль ГАИ, а затем решила «поиграть» с видео, добавив звуковую дорожку из «совсем из другой оперы», что якобы «оскорбило» сотрудника ГАИ.

Как утверждает телеграм-канал, в отделе милиции женщина признала свою вину, отметив, что не подумала о последствиях. В результате «изучения» ее аккаунта, силовики составили несколько административных протоколов против женщины.

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