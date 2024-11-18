Трамп выбрал неожиданную должность для критика американских техногигантов

Трамп выбрал неожиданную должность для критика американских техногигантов5
- 18.11.2024, 11:18
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У него есть претензии к Facebook, Google, Apple и Microsoft.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал Брендана Карра, критиковавшего телекоммуникационную политику администрации Джо Байдена и крупнейших американских технологических компаний, на должность главы Федеральной комиссии по связи (FCC).
Об этом пишет Reuters (перевод —«Зеркало Недели»).
Кто такой Брендан Карр
45-летний Брендан Карр является ведущим республиканским членом FCC – независимого агентства, регулирующего телекоммуникационную индустрию США. Сейчас большинство Комиссии имеют демократы, что ограничивает влияние республиканцев на ее решения.
В своем заявлении Трамп назвал Карра «борцом за свободу слова», который, по его словам, выступал против «регуляторного законодательства, подавляющего свободы американцев и сдерживавшего экономический рост».
Карр неоднократно высказывался против решений FCC и других инициатив администрации Байдена, в частности:
— блокировка FCC субсидии на сумму 900 миллионов долларов для подразделения спутникового интернета Starlink компании SpaceX,
— программы Министерства торговли США по развитию инфраструктуры широкополосной связи стоимостью 42 миллиарда долларов,
— использование радиочастот.
На прошлой неделе Карр направил письмо крупным технологическим компаниям, среди которых Facebook (Meta), Google (Alphabet), Apple и Microsoft с обвинениями в цензуре в отношении американцев. Он подчеркнул, что FCC должен «восстановить права на свободу слова для рядовых граждан».
Контроль над комиссией
На заявление Карра отреагировал сенатор-демократ Эд Марки, который сказал, что Карр «угрожает частным компаниям за их редакционную политику» и предупредил, что FCC может превратиться в «Федеральную комиссию по цензуре» при новой администрации Трампа.
Сам Трамп критиковал крупные компании, включая Disney, ABC, Comcast, NBC, Paramount Global и CBS, заявляя, что они могут потерять свои лицензии FCC. Кроме того, он подал в суд на CBS из-за интервью с вице-президентом Камалой Харрис в программе «60 минут».
Национальная ассоциация телерадиовещателей положительно оценила кандидатуру Карра. Там его назвали «непреклонным лидером», который призывает привлекать крупные технологические компании к ответственности и поддерживает политику, способствующую развитию местных радиостанций.
Чтобы получить контроль над FCC, новая администрация Трампа должна назначить еще одного представителя Республиканской партии на вакантное место в комиссии, насчитывающей пять человек. Демократы смогли полностью контролировать FCC только в сентябре 2023 года – спустя более двух с половиной лет после избрания президентом Джо Байдена.