В Беларуси стали высаживать меньше картошки

В Беларуси стали высаживать меньше картошки6
- 18.11.2024, 11:22
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И хотят выращивать больше лука.
Заместитель премьер-министра страны Юрий Шулейко рассказал, что в 2024 году в стране посадили меньше картошки, чем в прошлом году: прошлые годы показали, что ее количество избыточно. Урожай нынешнего года - 990 тысяч тонн.
«Этого предостаточно для внутреннего рынка. Порядка 300 тысяч тонн есть и для экспорта. Есть и по капусте излишки», - цитирует спикера портал.
Шулейко также заявил, что на следующий год закладываются дополнительные площади под посев лука.