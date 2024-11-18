В Беларуси стали высаживать меньше картошки 6 18.11.2024, 11:22

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И хотят выращивать больше лука.

Заместитель премьер-министра страны Юрий Шулейко рассказал, что в 2024 году в стране посадили меньше картошки, чем в прошлом году: прошлые годы показали, что ее количество избыточно. Урожай нынешнего года - 990 тысяч тонн.

«Этого предостаточно для внутреннего рынка. Порядка 300 тысяч тонн есть и для экспорта. Есть и по капусте излишки», - цитирует спикера портал.

Шулейко также заявил, что на следующий год закладываются дополнительные площади под посев лука.

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