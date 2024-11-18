закрыть
18 ноября 2024, понедельник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси стали высаживать меньше картошки

6
  • 18.11.2024, 11:22
  • 1,440
В Беларуси стали высаживать меньше картошки

И хотят выращивать больше лука.

Заместитель премьер-министра страны Юрий Шулейко рассказал, что в 2024 году в стране посадили меньше картошки, чем в прошлом году: прошлые годы показали, что ее количество избыточно. Урожай нынешнего года - 990 тысяч тонн.

«Этого предостаточно для внутреннего рынка. Порядка 300 тысяч тонн есть и для экспорта. Есть и по капусте излишки», - цитирует спикера портал.

Шулейко также заявил, что на следующий год закладываются дополнительные площади под посев лука.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев