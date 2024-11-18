Ценники в белорусских магазинах измерили линейкой 4 18.11.2024, 11:35

2,886

Почему они такие маленькие?

В редакцию Blizko.by обратились с жалобой читатели. Они возмутились, что ценники в магазинах слишком мелкие и нечитаемые.

Но что такое «мелкий ценник»? Журналисты попытались узнать, а также измерили ценники в некоторых столичных магазинах.

Что такое «нечитаемый ценник»?

Есть некоторые общепризнанные критерии. По ним можно утверждать, что такой-то текст и ценник читается лучше или хуже, чем другие.

• Фон. Черный текст на белом фоне читается легче, чем черный текст на красном фоне. Или чем желтый текст на синем фоне. Большинство ценников в наших магазинах белые с черным текстом. Также встречаются желтые, красные, салатовые и зеленые ценники.

• Размер шрифта. Чем крупнее шрифт, тем легче он читается.

• Наличие заглавных букв. Текст, набранный строчными (заглавными) и прописными (маленькими) буквами, читать легче, чем текст, набранный только маленькими или только заглавными буквами.

• Межбуквенный интервал. Когда между самими буквами мало места, то они сливаются в одно целое. Глазу сложно распознать, где кончается одна буква и начинается следующая.

• Междустрочный интервал. Если между строчками мало места, то они начинают налезать друг для друга и плохо читаться.

Журналисты измеряли ценники линейкой

Журналисты изучили ценники в некоторых столичных магзинах. Среди них — «Евроопт», «Алми», «Санта», «Соседи», «Родны кут».

Например в «Евроопте» — ценник: 75х42 мм, зеленый; шрифт — полужирный, с большими и маленькими буквами; высота букв: 3/2 мм. Элементы ценника хорошо разнесены между собой: достаточно свободного места, которое позволяет глазу быстро выхватывать название товара и его цену, а вот цена за один условный литр/килограмм слегка теряется под штрих-кодом.

В «Соседях» — ценник: 75х42 мм; шрифт — простой, только заглавные буквы, высота букв: 3 мм. Проблем с чтением нет. Все элементы неплохо разнесены между собой. И в то же время глаз не теряется в попытке найти нужную информацию.

«Санта». Ценник — 75х42 мм; шрифт: простой, с большими и маленькими буквами; высота букв — 2,2/1,8 мм . Этому ценнику недостает жирности букв. Они и сами по себе не самые большие среди ценников-конкурентов, так еще и тоненькие. Полужирный шрифт бы значительно улучшил ситуацию.

Что говорят магазины?

Журналисты отправили запросы в магазины относительно размера ценников. Вот, например, что ответил «Евроопт»:

«На деле, требований к ценникам очень много, и они довольно серьезные, и надо отметить, что огромное внимание уделяется тому, чтобы все требования соблюдать. Информация на ценнике должна быть выполнена читабельным шрифтом, чтобы среднестатистический потребитель мог прочитать. Какого-либо минимального размера для такой информации нет. Есть только определённые требования к указанию цены товара на ценнике, но она зависит от размера остального теста в ценнике».

А вот ответ «Соседей»:

«Состав информации, указываемой на ценниках, определен пунктом 22 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением «Совета Министров Республики Беларусь» от 22.07.2014 №703. Размер, цвет, форма, расположение реквизитов, иные параметры ценников определяются субъектами торговли самостоятельно с учетом требований Правил. Цена товара на ценнике за 1 кг (л) размещается под ценой товара за единицу с размером шрифта, меньшим относительно цены за единицу товара. Благодарим за обращение в наш адрес!»

А что — правила?

Сам шрифт (его название и внешний вид), а также его размер правилами не регулируются. Но регулируется размер шрифта в некоторых ситуациях. Документ — Постановление «Совета Министров Республики Беларусь» от 22 июля 2014 года №703 с изменениями и дополнениями.

На ценнике обязательно должны быть указаны:

• наименование товара (на русском или белорусском языке);

• сорт товара (при его наличии);

• количество;

• страна происхождения товаров.

Можно использовать фантазийные названия (слова), не характеризующие назначение, потребительские свойства и применение товара — на языке, предусмотренном в маркировке товара изготовителем. Однако тогда наименование товара, определяющее его применение по назначению, должно быть указано на белорусском и (или) русском языках. Нельзя просто написать «Coca-Cola — 2 рубля», надо написать «Напиток газированный Coca-Cola — 2 рубля».

На ценнике комплекта товаров указывают цену за весь комплект — общую цену всех товаров, входящих в комплект, с учетом потребительской упаковки. Требований отражать сумму НДС в ценнике нет.

На ценнике на пищевые продукты с массой или объемом менее (более) 1 кг или 1 литр дополнительно надо указать цену за 1 кг или 1 л. Где именно на ценнике указывать эту информацию, законодательством не установлено. При этом шрифт, используемый для указания цены за 1 кг или 1 л, должен быть не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com