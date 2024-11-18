Россияне побили рекорд по покупкам алкоголя 9 18.11.2024, 11:38

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Рекордные продажи у водки.

За десять месяцев 2024 года в России в рознице было продано 184 миллиона декалитров алкогольной продукции. Это максимальный показатель с 2017 года, пишет РБК со ссылкой на Росалкогольтабакрегулирование (РАТК).

Продажи алкоголя с января по октябрь этого года превысили показатель за аналогичный период 2023 года на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%.

Рекордные продажи у водки, тихих и игристых вин — за последние семь лет они выросли на 60%.

Особенно активно россияне покупают водку: за десять месяцев было продано 62,5 млн декалитров, что на 15% больше продаж в 2017 году. Тихих виноградных вин было продано 47 млн декалитров, игристых - более 16 миллионов. Это на 11% больше, чем в прошлом году, и на 61% больше, чем в 2017.

Значительный рост показали продажи ликеро-водочных изделий (настойки, наливки, ликеры, бальзамы) и другого крепкого алкоголя (виски, рома, джина, кальвадоса).

Продажи слабоалкогольной продукции, напротив, снизились: за десять месяцев её было продано почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает РБК, это связано с повышением акциза, который вырос в четыре раза, что привело к росту цен и сделало производство слабоалкогольных напитков невыгодным.

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