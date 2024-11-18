Белорусский хоккеист хочет играть за сборную Польши

Белорусский хоккеист хочет играть за сборную Польши2
- 18.11.2024, 11:46
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Он получил польский паспорт.
Польский паспорт получил 25-летний форвард «Торуни» Николай Сытый, пишет Белорусский хоккей.
«Пожалуйста, зовите меня Миколай, с этого момента мы будем использовать польское имя. Я рад, что у меня уже есть польское гражданство, это было немного нервно, но все закончилось хорошо.
Пока телефон сборной Польши не звонит, но я буду рад сыграть за сборную Польши», — цитирует Сытого пресс-служба клуба.
Сытый выступает за «Торунь» с 2021 года. В текущем сезоне он набрал 16 (7+9) очков в 16 матчах чемпионата Польши.