Как дальнобойные ракеты ATACMS могут изменить войну в Украине 4 18.11.2024, 11:48

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Новое оружие может обеспечить ВСУ преимущество.

Украина получила возможность наносить удары по целям внутри России, что открывает новые перспективы для боевых действий. Вероятно, первыми целями станут объекты в Курской области, где украинские войска удерживают территорию площадью более 1000 квадратных километров, пишет BBC.

Украинские и американские официальные лица прогнозируют контрнаступление российских и северокорейских войск, направленное на возвращение территорий в районе Курска. В этом контексте ракеты ATACMS могут стать средством защиты, позволяя атаковать российские позиции, военные базы, склады боеприпасов и другую инфраструктуру.

Однако количество ракет, вероятно, будет недостаточным для перелома хода войны. В ответ на эту поставку российские войска уже перенесли реактивные самолеты на аэродромы глубже в Россию. Несмотря на это, новое оружие может обеспечить Украине преимущество, в частности в условиях, когда боевой дух российских войск низкий, а их силы усиливаются на востоке Украины.

«Я не думаю, что это решение будет решающим. Однако это запоздалое символическое решение поднять ставки и продемонстрировать военную поддержку Украине. Это может увеличить стоимость войны для России», - отметил анонимный западный дипломат в Киеве.

Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США, отметила, что успех использования ATACMS зависит от количества боеприпасов, которые будут переданы Украине:

«Вопрос, конечно, в том, сколько у них ракет? Мы слышали, что Пентагон предупредил, что таких ракет не так много».

В дополнение, Фаркас подчеркнула, что ATACMS могут иметь «положительное психологическое воздействие» на украинское общество, особенно если их применить для ударов по стратегическим целям, таким как Керченский мост.

Решение США разрешить использование ракет дальнего радиуса действия также может стимулировать другие страны, такие как Великобритания и Франция, предоставить Украине аналогичное оружие, в частности Storm Shadow - франко-британские крылатые ракеты с подобными возможностями.

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