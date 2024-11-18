В строительстве нового жилья в Беларуси снова наметились проблемы
- 18.11.2024, 12:04
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Хуже всего ситуация в Минске.
В Беларуси в октябре замедлились темпы строительства нового жилья, но этот показатель все равно удалось удержать в плюсе по итогам 10 месяцев этого года. Как пишет «Зеркало», это следует из данных Белстат. В сентябре впервые за продолжительное время удалось восстановить темпы возведения недвижимости по сравнению с прошлогодним показателем.
За десять месяцев этого года в целом по стране возвели 2 млн 980,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Напомним, в январе-сентябре нынешнего года этот показатель продемонстрировал рост на уровне 2,5%.
По итогам десяти месяцев в минусе по строительству нового жилья оказались Минск (-27,3% к аналогичному периоду 2023-го) и Брестская область (-2,7%). Остальные регионы были в плюсе.
Но если смотреть статистику конкретно за октябрь, то ситуация не такая радужная. Так, по сравнению с сентябрем падение темпов строительства нового жилья составило 48,7% (причем это произошло во всех регионах и Минске). Если же сравнивать, сколько возвели новостроек в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2023-го, то в плюсе Гродненская Брестская и Минская области — на 19,1%, 14,1% и 2% соответственно. Хуже всего ситуация в Минске — проседание на 62,7% (данные за октябрь к такому же месяцу прошлого года).