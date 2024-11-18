Дворец Лукашенко просто голый 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

18.11.2024, 12:17

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Фото: gazetaby.com

В «силу» белорусской ПВО никто не верит.

Саммит в Баку, который состоялся на прошлой неделе, можно оценить как провальный. Каких-то серьезных встреч не произошло, а протокольное фото с Гуттеришем имело хоть какой-то вес в прошлом году, когда ещё не было очевидно, что генсек ООН в целом любит различного рода террористов.

Денег, а это главное, из Баку не привезли. Места за столом переговоров по Украине - тоже. Остаётся лишь колесить по затянутым региональным «Дожинкам» и врать про то, что в новой пятилетке уж точно заживём. Пока не особо понятно, однако, как дотянуть до «выборов», но есть надежда «все порешат» с Москвой на заседании высшего Госсовета.

Однако, денег скорее всего не будет и там. Значимость союзника, «прикрывающего тыл» уменьшается по мере увеличения количества разрешений на использование дальнобойного оружия против Кремля. В «силу» белорусской ПВО никто не верит.

В свете новых решений дворец синепалого просто голый и неприкрытый.

Согласимся с премьер-министром Польши, что ближайшие несколько недель будут определяющими для всего мира. С одной оговоркой – каждые несколько недель, начиная с февраля 2022 года, а то и с августа 2008 года, были определяющие. Но вялость и нерешительность привели к тому, что в Европе воюют северокорейские войска.

Определяться нужно всем. Западным союзникам пора понять, что умиротворение агрессора – путь к ещё большей войне. А у синепалого последние несколько недель для кульбита.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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