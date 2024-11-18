Жители Словакии вышли на большой протест против правительства Фицо
- 18.11.2024, 12:20
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Акция состоялась в 35-ю годовщину Бархатной революции.
В словацкой столице Братиславе накануне вечером тысячи людей вышли на протест против политики правительства во главе с Робертом Фицо.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.
Акция состоялась в 35-ю годовщину Бархатной революции – когда Чехословакия положила конец коммунистическому правлению и позже разделилась на Чехию и Словакию.
Протест объединил оппозицию, в частности либеральную «Прогрессивную Словакию», пробизнесовую «Свободу и Солидарность», а также консервативных Христианских демократов.
Участники акции заявили, что Фицо представляет угрозу для демократии.
«Правительство забирает нашу свободу и демократию», – гласит надпись на одном из плакатов.
«Словакия была и будет частью западной цивилизации. Мы не хотим, чтобы кто-то двигал нас в сторону Москвы», – заявил собравшимся на площади Франтишек Миклошко, который был одним из лидеров Словакии 1989 года.
Лидер «Свободы и Солидарности» Бранислав Грёлинг заявил, что Фицо ведет страну «к авторитарному режиму, как в России и коммунистическом Китае».
Михал Шимечка, председатель «Прогрессивной Словакии», которая сейчас является самой популярной партией в стране, заявил, что оппозиция будет делать все возможное для защиты свободы и демократии.
«Словакия есть и будет страной свободных людей. А свободные люди не будут молчать», – сказал он.