Жители Словакии вышли на большой протест против правительства Фицо 18.11.2024, 12:20

1,724

Фото: АР

Акция состоялась в 35-ю годовщину Бархатной революции.

В словацкой столице Братиславе накануне вечером тысячи людей вышли на протест против политики правительства во главе с Робертом Фицо.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Акция состоялась в 35-ю годовщину Бархатной революции – когда Чехословакия положила конец коммунистическому правлению и позже разделилась на Чехию и Словакию.

Протест объединил оппозицию, в частности либеральную «Прогрессивную Словакию», пробизнесовую «Свободу и Солидарность», а также консервативных Христианских демократов.

Участники акции заявили, что Фицо представляет угрозу для демократии.

Фото: АР

Фото: АР

«Правительство забирает нашу свободу и демократию», – гласит надпись на одном из плакатов.

«Словакия была и будет частью западной цивилизации. Мы не хотим, чтобы кто-то двигал нас в сторону Москвы», – заявил собравшимся на площади Франтишек Миклошко, который был одним из лидеров Словакии 1989 года.

Лидер «Свободы и Солидарности» Бранислав Грёлинг заявил, что Фицо ведет страну «к авторитарному режиму, как в России и коммунистическом Китае».

Михал Шимечка, председатель «Прогрессивной Словакии», которая сейчас является самой популярной партией в стране, заявил, что оппозиция будет делать все возможное для защиты свободы и демократии.

«Словакия есть и будет страной свободных людей. А свободные люди не будут молчать», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com