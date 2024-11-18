Гомельские аграрии подставили МТЗ 18.11.2024, 12:23

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Теперь предприятие обратилось к местным властям.

Генеральный директор «Минского тракторного завода» Сергей Авраменко обратился к председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко с просьбой заложить в областной бюджет на 2025 год дополнительную статью расходов. Это связано с тем, что сельхозпредприятия региона не заплатили заводу за поставленные трактора. Информацию об этом «Флагштоку» предоставил Belpol.

Письмо МТЗ отправил в облисполком в начале октября. Как пишет гендиректор завода, предприятие поставило в декабре 2023 года – феврале 2024 года неплатежеспособным хозяйствам Гомельской области 243 трактора «Беларус» на общую сумму 25 млн 265 рублей.

Причем, поставка осуществлялась на льготных условиях — без первоначального взноса с рассрочкой платежа на 24 месяца. Но даже такие условия хозяйства Гомельской области выполнить не смогли.

Как пишет гендиректор завода, согласно условий заключенных контрактов, ежемесячно на расчетный счет МТЗ должно было поступать 1 млн 024 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 г. общая сумма дебиторской задолженности за поставленные тракторы «Беларус» составляла 21 млн 320 тыс. руб., в том числе сумма 5 млн 260 тыс. руб. является просроченной дебиторской задолженностью.

«B продолжение взаимовыгодного сотрудничества, прошу рассмотреть возможность погашения просроченной дебиторской задолженности неплатежеспособных предприятий области в сумме 5 млн 260 тысяч рублей и оплаты за них очередных платежей IV квартале 2024 года в сумме 2 млн 201 тысяч рублей за счет перераспределения бюджетных средств 2024 года», — обратился Авраменко к председателю облисполкома.

Также он попросил Крупко «для недопущения образования просроченной дебиторской задолженности за поставленные тракторы» по платежам следующего года предусмотреть в бюджете 2025 года для этих целей сумму в размере 9 млн 561 тыс. рублей.

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