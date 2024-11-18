IТ-компания с офисом в Беларуси увольняет людей из-за суда с американцами 18.11.2024, 12:41

Суть претензий — невыполнение условий контракта.

Американская компания Wellness Way подала в суд на IТ-компанию Syberry c офисом разработки в Минске. Суть претензий — невыполнение условий контракта. Как рассказали devby.io на условиях анонимности сотрудники Syberry, судебные разбирательства уже отразились на команде. Из-за больших судебных издержек компания вынуждена сокращать штат в офисах в Беларуси и Польше.

Что известно

Компания Wellness Way работает в сфере здравоохранения и имеет сеть из более 80 клиник по восстановлению здоровья. Штат компании насчитывает около 200 сотрудников.

Как следует из документов, с которыми удалось ознакомиться devby.io, в 2021 году Wellness Way заключила соглашение об оказании услуг с Syberry.

Syberry — это сервисная компания с центром разработки в Минске и офисами в США и Польше. Занимается разработкой заказного ПО для разных сфер (медицины, образования, энергетики, строительства, финансов). Штат компании насчитывает около 150 сотрудников. В основном работает с заказчиками из США.

Syberry должна была разработать и внедрить систему программного обеспечения для Wellness Way.

Как утверждает один из сотрудников компании с офисом в Минске, «изначально планировалось, что проект удастся реализовать в течение полугода. Но спустя 2 года даже тяжело было выпустить MVP (Minimum Viable Product, „минимально жизнеспособный продукт“. — Прим. ред.), а потом клиент в принципе закрыл проект». Это вынудило американскую компанию обратиться в суд.

Позже американская компания обвинила Syberry в намеренном введении в заблуждение и халатности. Якобы, начиная с 2020 года, Syberry «делала ложные рекламные объявления и вводила в заблуждение относительно своего опыта и возможностей по разработке программного обеспечения». Основываясь на этой «недостоверной» информации, Wellness Way приняла решение заключить с Syberry соглашение об услугах.

Изданию devby.io отправил запрос в Wellness Way с просьбой прокомментировать суть претензий к Syberry и судебные разбирательства, а также рассказать, на какой итог рассчитывает американская компания. Также издание обратились за комментариями к Syberry, но пока не получило ответы.

Что с командой

Как утверждает сотрудник Syberry, на судебные разбирательства компания вынуждена тратить большие финансовые ресурсы. Из-за этого приходится сокращать людей в белорусском и польском офисах.

«Идет тихое сокращение сотрудников. При этом многие проекты страдают из-за отсутствия людей. У работающих сотрудников сильнейшие переработки и выгорание. Текущие клиенты недовольны слабым перформансом команд», — рассказал сотрудник.

По его словам, точное количество людей, попавших под сокращение в двух офисах, неизвестно, это нигде не афишируется. Сложно и оценить общий штат компании.

«Думаю, что в Польше работает около 50−70 специалистов. Чуть больше, наверное, в Беларуси. Основной найм был здесь, так как в Беларуси специалисты дешевле. И сейчас компания, насколько я знаю, пытается нанять новых людей на низкие зарплаты. При этом людям с опытом, как я слышал, могут предложить джуновские зарплаты (как у начинающих специалистов. — Прим. ред.)», — утверждает собеседник.

По его словам, текущая ситуация повлияла на пересмотр зарплат для оставшихся сотрудников: «Специалистам поднимают зарплату не на ту сумму, на которую договорились в рамках ревью, а на меньшую».

Изданию devby.io удалось связаться с одним из сотрудников Syberry, который относительно недавно попал под сокращение. Он сообщил, что компания не озвучила четкую причину сокращения: «Но по слухам, это все из-за суда, туда идут все деньги».

По словам собеседника, специалистам, попавшим под сокращение, дали возможность доработать 2−3 месяца до своего ухода. Что касается компенсаций, то, как утверждает собеседник, компания «дополнительно ничего не выплачивает».

Он также не владеет информацией, сколько сотрудников попало под сокращение. Но подтвердил, что «людей дико не хватает на всех проектах».

Syberry продолжает нанимать

Несмотря на сокращения, Syberry продолжает нанимать людей.

В частности, на rabota.by за последнюю неделю компания разместила 4 новые вакансии для работы в Минске — для инженеров с опытом 1−3 года и Project Manager с опытом 3−6 лет.

Еще больше вакансий (около 20) размещено на сайте компании. Несколько предложений касаются работы непосредственно в Беларуси или Польше, но в описании большинства вакансий вместо локации указано anywhere (где угодно).

Компания преимущественно ищет Engineer (DevOps, QA Automation Lead, Senior .NET, .NET/Full-stack Software, Lead Frontend). Также компании нужны Middle Recruiter и Systems Analyst.

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