Группа :B:N: выступит в Варшаве с праздничным концертом 18.11.2024, 13:03

Мероприятие приурочено к 25-летию творческой деятельности.

23 ноября группа :B:N: (Бяз Назвы) выступит в Варшаве с праздничным концертом, приуроченным к 25-летию творческой деятельности коллектива.

В этот вечер вы сможете услышать лучшие песни из разных периодов творчества музыкантов.

Кроме того, во время концерта будет представлена новая коллекция мерча, которая будет доступна только на концертах группы.

Как сообщили организаторы концерта сайту Charter97.org, на сцене также выступят интересные приглашенные гости.

Время: 23 ноября, 19:00

Место: ul. Nowy Świat 27a, Scena Chmielna

Билеты можно приобрести по ссылке.

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