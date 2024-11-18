У Z-пропагандистов началась истерика после разрешения бить ракетами ATACMS по РФ 18.11.2024, 13:02

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А Кремль молчит.

Комментируя новость The New York Times о полученном Киевом разрешении на удары ракетами ATACMS по территории России, российские пропагандисты пообещали «любой ответ» США и даже пригрозили ядерной войной. При этом внятного официального заявления Москва не сделала. А в понедельник утром появились признаки того, что Москва может проигнорировать переход и этой «красной линии», как бывало неоднократно ранее, пишет «Агентство».

Новость The New York Times пришла во время эфира «Вестей недели» на «России 1». Ведущий одной из главных пропагандистских программ на российском ТВ дал оценку возможной реакции Москвы.

«Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым! Не зря скорректирована наша ядерная доктрина. Как ни раз подчеркивал президент Путин: ракетные удары вглубь территории России изменят природу конфликта, саму его суть, станут радикальной эскалацией. Ведь США, Англия и Франция прямо вступают в войну с Россией со всеми вытекающими последствиями для их собственных территорий и тех, кто эти территории населяет. Ну, а жителям Украины, что живут по соседству с аэродромами, где базируются F-16, лучше переехать от них подальше», — сказал Дмитрий Киселев.

Несколько часов спустя в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев пригрозил исчезновением Америки.

«От Америки, которая пытается нас втянуть в эскалацию, ничего по сути не останется. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Америке наносится 95-процентный тотальный ущерб», — сказал Гурулев. «Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный потенциал Англии и Франции. Это вполне будет одним из вариантов сдерживания США от нанесения ударов по России», — уточнил депутат.

Сенатор Андрей Клишас написал в телеграм-канале, что подобное решение «может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности». А сенатор Владимир Джабаров заявил ТАСС, что решение США «приближает начало третьей мировой войны».

Однако внятного официального ответа России не прозвучало и спустя 12 часов после публикации американской газеты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова лишь заявила, что «президент на этот счет высказался».

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