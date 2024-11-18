СБУ обезвредила в Харькове боевую группу российского ГРУ 18.11.2024, 13:09

Деятельность группы координировал боевик «спецназа «ДНР».

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российской военной разведки, которая совершала теракты в прифронтовом городе и шпионила за украинскими силами.

Об этом сообщает New Voice со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ, в результате чего украинский защитник получил тяжелые ранения.

Для совершения теракта подозреваемые, по данным следствия, отследили место парковки машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

В состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных, утверждают правоохранители.

«Деятельность группы координировал боевик «спецназа «ДНР», который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ. По его указанию, после подрыва авто украинского воина, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее оборудованном тайнике», — говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую.

Правоохранители задержали всех четырех вероятных участников группы. Один из подозреваемых был задержан «на горячем» в лесополосе, где он, по данным следствия, пытался спрятать в тайник коробку со взрывным устройством. Другие вероятные агенты были задержаны по адресам их проживания.

Задержанным сообщило о подозрении по ч. 2 ст. 111 о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и по ч. 1 ст. 263 о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений по ст. 113 о диверсии и 258 о террористическом акте. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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