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В начале недели курс доллара опять обновил исторический максимум

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  • 18.11.2024, 13:29
  • 2,098
В начале недели курс доллара опять обновил исторический максимум

Евро также подорожал.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 18 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Доллар подорожал на 0,29% — до 3,3897 рубля. Напомним, в последний раз доллар устанавливал исторический максимум 16 ноября этого года.

Евро подорожал на 0,11% — до 3,574 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,14% — до 3,3916 рубля за 100 российских рублей.

Юань стал дешевле на 0,01% — до 4,6806 рубля за 10 юаней.

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