В начале недели курс доллара опять обновил исторический максимум

В начале недели курс доллара опять обновил исторический максимум2
- 18.11.2024, 13:29
- 2,098
Евро также подорожал.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 18 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.
Доллар подорожал на 0,29% — до 3,3897 рубля. Напомним, в последний раз доллар устанавливал исторический максимум 16 ноября этого года.
Евро подорожал на 0,11% — до 3,574 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,14% — до 3,3916 рубля за 100 российских рублей.
Юань стал дешевле на 0,01% — до 4,6806 рубля за 10 юаней.