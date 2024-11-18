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Le Figaro изменило текст о разрешении Франции и Британии на дальнобойные удары по РФ

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  • 18.11.2024, 13:22
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Le Figaro изменило текст о разрешении Франции и Британии на дальнобойные удары по РФ

На публикации стоит пометка «обновлено».

Французское издание Le Figaro, которое вчера сообщило о разрешении Украине со стороны Франции и Британии использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России - изменило текст своей публикации.

Об этом сообщает Le Figaro.

Фразу о том, что Британия и Франция позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, было заменено на то, что «в канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон (президент Франции, - ред.) высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года».

В том же числе на публикации стоит пометка «обновлено».

Отметим, что никто не опровергал информацию о разрешении США бить по территории РФ ракетами ATACMS.

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