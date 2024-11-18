Лукашенко рассказал, от чего ему становится плохо 9 18.11.2024, 13:31

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Фото: AFP

Диктатор пожаловался российскому губернатору.

Лукашенко на встрече с губернатором Смоленской области РФ Василием Анохиным пожаловался на проверки на белорусско-российской границе.

«Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, — мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы», — сказал диктатор.

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