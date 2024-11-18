В ВСУ рассказали, какая артиллерия себя лучше всего показала на фронте 1 18.11.2024, 13:34

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Речь идет о западных орудиях.

Заместитель Командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко в интервью РБК-Украина рассказал, какая артиллерия себя лучше всего показала на фронте.

«Мы использовали различные прицепные пушки, среди них 155мм М777А2 показала себя наиболее эффективной и ремонтопригодной. И по своим характеристикам, и по качествам, которыми обладает эта пушка. И по условиям применения она оказалась наиболее пригодной для современного ведения боевых действий», - рассказал он.

При этом, как отметил военный, ни в коем случае нельзя сказать, что нам нужны только прицепные пушки или самоходные.

«Ведь для разных направлений у нас разные способы применения пушек», - добавил Мусиенко.

Что известно про гаубицу М777

M777 - буксируемая гаубица калибра 155 мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане.

Весной 1987 года подразделение вооружений Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) разработало эскизный проект сверхлегкой полевой гаубицы UFH. В сентябре 1987 года армия США санкционировала строительство двух прототипов для испытаний. Поскольку федеральный закон запрещает армии США закупать оружие иностранного производства, Vickers объединилась с Textron для создания этого оружия в США. Построенные прототипы, получившие название LW155, были доставлены в США для испытаний и оценки в конце 1989 года. В 1997 году армия США официально обозначила LW155 как XM777.

В ноябре 2002 года Министерство обороны США заключило с BAE контракт на 135 миллионов долларов на начало этапа низкопроизводительного начального производства (LRIP) XM777 и официально классифицировало гаубицу как M777. Контракт LRIP был на 94 гаубицы, первая из которых была готова в феврале 2003 года. В конечном итоге, несмотря на федеральный закон, 30% деталей M777 (подвеска, ходовая часть и верхняя люлька) были произведены на заводе BAE в Великобритании.

В июле 2007 года началось производство модификации M777A2. У гаубиц M777A2 было обновлено программное обеспечение для обеспечения возможности применения снарядов Excalibur.

Использование гаубиц M777 на фронте в Украине

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине хотят открыть завод производителя танков Challenger и гаубиц М777. Как раз неделей до этого США приняли решение отправить в Украину новую партию гаубиц M777.

Еще в августе 2023 года в Минобороны Украины сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне против российских оккупантов. Она по параметрам лучше советских систем, при этом простая в работе.

В феврале 2024 года стало известно и то, что ВСУ восстанавливают гаубицы М777 в Украине.

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