Белорусских водителей ждет целый ряд изменений 18.11.2024, 13:41

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С 2025 года.

В Беларуси в 2025 году намерены ввести сразу несколько изменений для водителей. «Зеркало» составило подборку возможных новшеств для автомобилистов.

Налоги за авто могут вырасти

Транспортный налог в 2025 году хотят поднять для населения в среднем на 6,1%. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а хотят поднять до 70 рублей.

Транспортный налог также хотят повысить и для организаций.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Предложение по люксовым машинам

Еще одно из возможных новшеств касается автомобилей повышенной комфортности — это некоторые модели Audi, Bentley, BMW, Toyota и других производителей. Для таких машин в этом году ввели десятикратный налог (по сравнению со стандартным). Но есть условие: сейчас сбор берут с автомобилей не старше трех лет.

Теперь чиновники хотят убрать этот возраст транспорта. Вместо него правительство, как планируется, должно будет установить другое количество лет.

Хотят пересмотреть список льготников по транспортному налогу

Чиновники намерены освободить некоторых владельцев транспорта от уплаты налога. Речь о военнослужащих срочной военной службы, а также тех, кто проходит альтернативную службу.

Напомним, по транспортному налогу сейчас есть льготы для некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов ВОВ, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

Какие еще авто могут вывести из-под этого налога?

Власти также хотят расширить список случаев, когда не начисляется налог за транспорт. Сейчас это касается ситуаций, когда автомобиль сняли с учета в ГАИ.

В 2025 году этот перечень хотят расширить. Так, могут появиться новые причины для того, чтобы не платить налог, если транспорт:

обратили в доход государства по решению компетентного госоргана (и этот вердикт вступил в силу);

прекратил существовать (к примеру, был уничтожен или со временем пришел в такое состояние, при котором его нельзя использовать).

То, что транспорт перестал существовать, надо подтвердить налоговикам — предоставить документы. Причем сделать это можно в любой налоговой инспекции, не обязательно по месту жительства. Если пояснения примут, то сбор перестанут начислять со следующего месяца по отношению к тому, в котором транспортное средство прекратило существовать.

Возможное новшество для тех, кто на авто выезжает за границу

Чиновники также хотят разрешить областным советам «депутатов» на постоянной основе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы. Сейчас этот налог действует как временная мера, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет.

Этот сбор ввели в 2021 году. Он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС, а в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные советы «депутатов», он составляет одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей).

В Госпогранкомитете ранее заявляли, что этот сбор «направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией». И хотя ее пик давно прошел, этот сбор все равно продолжает действовать.

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