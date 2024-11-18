СМИ рассказали, почему США разрешили Украине бить ATACMS по РФ 7 18.11.2024, 13:48

11,004

Есть важный фактор.

Решение действующего президента США Джо Байдена снять ограничение на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь РФ отчасти направлено на то, что, чтобы удержать КНДР от отправки на войну дополнительных войск.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников США. Собеседник издания указал, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын должен понять, что отправка войск была «дорогостоящей» ошибкой.

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, Байден разрешил использовать американское оружие дальнего радиуса действия для нанесения ограниченных ударов по территории РФ в ответ на развертывание Северной Кореей тысяч военнослужащих для оказания помощи Кремлю в войне против Украины.

Как отмечает издание, в Курскую область РФ Северная Корея отправила около 10 тысяч своих элитных солдат.

«Администрация Байдена опасается, что в поддержку этих усилий могут последовать и другие подразделения северокорейского спецназа», — пишет WP.

Ожидается, что сначала Украина использует дальнобойное оружие для ударов по Курской области и вокруг нее. Однако впоследствии эти «усилия», то есть радиус поражения, может быть расширен.

Журналиста также акцентировали, что в Белом Доме, Пентагоне, а также в Офисе президента Украины от комментариев отказались.

Как рассказали журналистам американские чиновники, Белый дом хочет, чтобы Украина была в наилучшем возможном положении перед потенциальными мирными переговорами, которые, как ожидается, может возглавить новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Ранее администрация Байдена решительно выступала против ударов ATACMS по территории РФ, опасаясь, что это приведет к эскалации со стороны Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com