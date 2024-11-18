СМИ: Нелегал, убивший польского солдата на границе с Беларусью, проник на территорию ЕС 18.11.2024, 13:56

6,282

Его видели во Франции и Бельгии.

Мигрант, которого подозревают в смертельном ранении польского сержанта Матеуша Ситека через забор на белорусско-польской границе, находится в Евросоюзе. В последнее время он появлялся во Франции и Бельгии, сообщил порталу Wp.pl генерал Аркадиуш Шкутник, командующий операцией «Безопасное Подляшье».

— Эта личность была идентифицирована. Мы имеем его фото, знаем, где он был, где появляется. Новые сигналы указывают, что в последнее время он находился в странах Западной Европы, в том числе во Франции и Бельгии, — рассказал Шкутник.

Также генерал рассказал, что польские службы идентифицировали и составили список 42 наиболее опасных мигрантов, которые атаковали солдат камнями и рогатками. Убийца Ситека возглавляет этот список. Шкутник считает, что его задержание является делом времени.

Ранее появлялась информация, что польского солдата убил гражданин Марокко. Об этом сообщила активистам мигрантка, которая нелегально перешла белорусско-польскую границу и подала заявление на международную защиту. Польские службы официально не комментировали эту информацию, пишет MOST.

21-летний Матеуш Ситек, солдат 1-й Варшавской танковой бригады, умер 6 июня в Военно-медицинском институте Варшавы от ранения, полученного 28 мая в ходе службы. Тогда границу штурмовала группа, состоящая примерно из 50 мигрантов. Они вели себя агрессивно, забрасывая пограничников ветвями деревьев, палками и камнями. У одного из них был нож, закреплённый на палке. Им он через забор пырнул польского солдата. Сослуживица стала оказывать ему первую помощь, но тогда мигранты атаковали и её. Военный был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Момент смертельного ранения попал на видео камер наблюдения, что дало возможность составить портрет солдата и идентифицировать его с помощью других мигрантов.

Польша требовала от Беларуси установить и выдать ей мигранта, виновного в убийстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com