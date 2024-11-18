«Вторая мать» Майка Тайсона – украинка 4 18.11.2024, 14:00

3,774

Без нее он бы не стал великим.

Вечером в пятницу, 15 ноября, в рамках первого вечера бокса на Netflix состоялся бой между американским блогером и боксером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном. После восьми двухминутных раундов все судьи отдали победу Джейку Полу со счетом 79-73 и 80-72 дважды.

Стоит отметить, что летом 2019 году легендарный американский боксер Майк Тайсон посетил Украину и пообщался в Киеве с журналистами. Один из вопросов очень растрогал «железного Майка» – его спросили о жене своего первого тренера Каса Д’Амато украинке Камилле Эволд, пишет isport.ua.

«Для нее было важно, чтобы у меня было убрано в комнате, чтобы уважительно общался с людьми. Она научила меня дисциплине.

Когда Кас умер, я уже был состоявшимся боксером: я не обязан был мыть посуду или подметать пол. Но я знал, что мне нужно заботиться о себе самому. Вот чему я научился у Камиллы – независимости».

Он называл ее «белая мама», она сделала все, чтобы он состоялся как боксер, защищала его в судах и заботилась до самой смерти. Это история Камиллы Эволд, которая стала второй матерью для Майка Тайсона.

Камилла родилась 10 марта 1905 года в селе Старомищина Тернопольской области – в семье Гната и Анастасии Эващуков. Когда девочке было 5 лет, семья эмигрировала на север Канады и стала заниматься там фермерством. После того, как Камилла стала совершеннолетней, она перебралась в Нью-Йорк, а спустя еще какое-то время купила себе огромный особняк на 14 комнат в 160 км от Нью-Йорка – 6-тысячном городке Кэтскилл.

После Второй мировой войны Камилла Эволд стала жить с известным в Нью-Йорке итальянским тренером по боксу Касом д'Амато (сестра Камиллы была замужем за братом Каса, так они и познакомились). Когда у того начались проблемы с мафией, пара перебралась в Кэтскилл.

Лишившись работы в Нью-Йорке, трехэтажный особняк стал дорого обходиться Эволд и она предлагала продать его, но Кас настоял на том, чтобы этого не делать. Он пообещал подготовить хорошую группу боксеров, которые принесут им деньги.

Брал он обычно трудных подростков, с криминальным прошлым, которые хотели изменить свою жизнь с помощью бокса. Некоторые из них даже жили в доме Камиллы, которая учила их домашним обязанностям, этикету, грамотности.

В 1980 году в зале Каса появился Майк Тайсон, которого тренеру рекомендовал его друг, работавший в колонии для трудных подростков. Д'Амато хватило трех раундов спарринга, чтобы понять, что Майк – тот, кого он ждал.

«После первого нашего ужина она сказала: «Кас говорит, что ты - тот, кого он ждал всю свою жизнь. Я не хочу, чтобы ты возвращался домой в Браунсвилль. Я боюсь, что ты совершишь какую-то ошибку и тебя или убьют, или опять отправят за решетку. Ты должен работать с Касом. Согласен?», - вспоминал первый разговор с Камиллой Майк Тайсон.

Он согласился, а вскоре и вовсе стал жить с Касом и Камиллой. Ему было намного уютней тут, чем дома в Нью-Йорке. Отца он никогда в жизни не видел, а мать пила и не очень-то уделяла время Майку.

«Я не хотел возвращаться в Браунсвилль. Хотел позитивных изменений в жизни. Мне очень нравилось, как эти люди относились ко мне - так, что я начал чувствовать себя человеком, а не уродом. Я рассказал своей матери, как мне живется с Касом и Камиллой. Мама была немного разочарована, что я ее покидаю, но подписала документы на то, чтобы они стали моими опекунами».

Украинка понимала, что со своенравным Тайсоном ей будет крайне непросто, но все же они с Касом очень поверили в него: «Чтобы перевоспитать его, нам придется приложить очень много усилий. Но Кас меня научил - если верить в решение проблемы, то нерешаемых проблем не существует», - вспоминала она.

Майк получил свою комнату на втором этаже, а под крышей Камилла помогла ему обустроить голубятню. Она пыталась дать ребятам тепло и заботу, которых те лишились в своих семьях, но и взамен требовала соблюдать дисциплину. Она распределяла задания и определенные обязательства, которые подопечные Каса должны были выполнять.

Майк Тайсон должен был выносить мусор. По началу его это возмущало, он даже пытался через тренера избавиться от этого обязательства, но тот надоумил будущего боксера, что чемпионами становятся только те, кто готов выполнять то, что им не нравится. Неоднократно Майк срывался, трижды за первый год убегал из дому, но возвращался.

Переломным стал разговор с другом детства в Браунсвиле, когда ребята собирались ограбить очередной дом. У Майка выпала фотография с Касом и Камиллой и на вопрос друга, не обижают ли того там, Тайсон сказал, что напротив о нем очень заботятся. Тогда друг просто выгнал Майка из шайки, сказав, что он должен ценить такую заботу, а не заниматься преступлениями.

В 1982 году после смерти родной матери Тайсон спросил у Эвалд, станет ли теперь она мамой для него и можно ли ему теперь называть ее мамой: «Конечно, дорогой», - ответила Камилла.

В автобиографии Майк писал, что после того, как Кас и Камилла стали его приемной семьей, они стали называть его «черным сыном», он же Камиллу – «белой мамой».

«Послушай, теперь мы – твоя семья, договорились? – сказал тогда Кас мне. – И ты теперь наш мальчик. Семья будет гордиться тобой. Ты принесешь ей известность и славу.

Мы втроем сидели за столом в столовой, и Кас сказал:

– Камилла, взгляни на своего черного сына. Что ты думаешь об этом?

Камилла встала, подошла ко мне и поцеловала».

Если с Касом у Майка отношения часто бывали достаточно напряженными, то Камилла защищала его.

Боксер вспоминает историю, как Д'Амато пытался женить его в 9-м классе, чтобы тот остепенился и сосредоточился на карьере. Но Камилла заявила тогда:

«Не вздумай слушаться Каса по поводу женитьбы на ком-либо. У тебя будет столько девушек, сколько ты захочешь, и ты сможешь выбрать лучшую»

Благодаря Эвалд Тайсон впервые в жизни примерил галстук.

«Как-то на праздники к Камилле должны были приехать гости из Украины, - вспоминал Майк. - Она надела на меня красивые широкие брюки, рубашку, жилет, ну и галстук, с которым я справился только с помощью Камиллы. Я сидел там и задирал нос, когда все дамы восторженно говорили: «О-о-о, Майк, ты прекрасно выглядишь!»

Если Кас так и не увидел чемпионский бой Майка Тайсона, скончавшись в 1985 году от пневмонии, то Камилла пережила с ним все минуты славы. Она была на большинстве боев в первом ряду, одной из первых поздравляла с победами, а Майк заботился о ней. Такими были последние слова Д'Амато.

«Пообещай мне, что позаботишься о Камилле. Если бы не она, меня уже давно не было бы в живых. Я очень жалею, что так и не женился на ней. Я просто не хотел перекладывать свои проблемы на ее хрупкие плечи», - сказал Кас.

Через год после смерти своего тренера Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, а еще спустя два года он женился на актрисе Робин Гивенс и покинул дом Камиллы.

Правда, семейная жизнь оказалась ужасной – девушке нужны были лишь его деньги и она попыталась сделать из боксера сумасшедшего, уговорив записаться на прием к знакомому психотерапевту Гивенс, который прописал Майку препараты.

Камилла сразу заметила изменения, которые произошли с Тайсоном после приема лекарств: «Ты стал какой-то чумной и заторможен. Больше никогда не принимай этой гадости». Вскоре он развелся с Гивенс и вернулся в ставший родным ему дом.

Что бы по жизни с Майком не происходило, он знал, что у него всегда есть комната в Кэтскилле, где можно поговорить с Камиллой.

Знали это и журналисты, которые после скандалов отправлялись к дому Эвалд в ожидании Тайсона.

«Там толпилось полмира в надежде получить у меня интервью. Журналисты из Бразилии, Англии, Скандинавии, Японии – все они ошивались в Кэтскилле и Олбани, рассчитывая застать меня там, где я чаще всего бывал. Они запрудили все подходы к дому Камиллы, и та воевала с ними:

«Не приходите больше сюда, оставьте его в покое, он же просто ребенок! Вам должно быть стыдно за свое поведение!», - вспоминал Майк в своей биографии.

Камилла стала такой же хорошей бабушкой, какой матерью была для Тайсона. Она ездила защищать его в судах в свои 87 лет, она продолжала заботиться о нем до последних своих дней.

Украинка часто показывала журналистам открытку, которую ей когда-то на день рождения подарил Майк: «Той, кого я очень люблю и хотел бы назвать матерью. С праздником тебя! Майк, твой черный сын».

Камилла ушла из жизни в 2001-м. Умерла тихо, во сне, в своем знаменитом доме в Кэтскилле на 97-м году жизни.

После ее смерти Майк провел только 5 боев, три из которых проиграл. Позже признался, что именно после смерти Эвалд у него началась жуткая депрессия, от которой он спасался алкоголем и наркотиками.

Она стала ему второй матерью и во многом благодаря ей Майк Тайсон добился своих главных побед на ринге, благодаря которым о нем узнал весь мир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com