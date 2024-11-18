В космосе впервые обнаружен «зигзаг Эйнштейна» 4 18.11.2024, 14:07

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Находка поможет раскрыть секрет Вселенной.

Согласно теории относительности Эйнштейна, очень массивные объекты могут искажать свет других объектов в космосе таким образом, что создают гравитационную линзу. Теперь же ученые впервые обнаружили пример двойной гравитационной линзы, что является большим прорывом в исследовании Вселенной. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience (перевод — «Фокус»).

Изначально астрономы считали галактику J1721+8842 обычной гравитационной линзой, которая усиливает и искажает свет от квазара, то есть яркого галактического ядра, расположенного на расстоянии 10,5 млрд световых лет от нас. Но оказалось, что это первая в своем роде зигзагообразная двойная гравитационная линза, которую раньше никогда не видели.

Гравитационными линзами называют очень массивные объекты, галактики и скопления галактик, которые своей гравитацией искажают и усиливают свет от более далеких объектов. Впервые о существовании гравитационных линз в 1912 году объявил Альберт Эйнштейн. С помощью гравитационного линзирования астрономы могут обнаружить очень далекие объекты, которые иначе остались бы незамеченными, ведь источник света находится слишком далеко и не настолько мощный, чтобы его поймали современные телескопы.

Хотя все гравитационные линзы имеет большое научное значение, все же галактика J1721+8842 стала примером революционной линзы. Свет очень далекого квазара прошел через эту гравитационную линзу, и астрономы увидели с помощью космического телескопа Уэбб сразу 6 изображений источника света. Такое явление является уникальным, ведь ранее считалось, то это может произойти только при наличии двух гравитационных линз, то есть двух галактик, которые находятся на одной линии движения света от первоначального источника.

Ученые выяснили, что что первая гравитационная линза находится на расстоянии 300 млн световых лет от квазара или 10,2 млн световых лет от нас. Свет квазара изначально усиливается этой галактикой, что приводит к созданию двух изображений, ведь свет идет в разных направлениях. Вторая гравитационная линза находится на расстоянии 2,3 млрд световых лет от нас и свет еще больше искажается, что приводит к созданию шести изображений.

При этом, как выяснили астрономы, свет от квазара до первой массивной галактики, а затем до второй перемещается в виде зигзага. При этом вторая гравитационная линза усиливает свет первой. Таким образом, по словам ученых, они впервые обнаружили двойную гравитационную линзу, которая создает шесть изображений одного и того же далекого объекта. То есть это первая в истории зигзагообразная гравитационная линза Эйнштейна, которую удалось увидеть. По словам авторов исследования, шансы на то, что будет обнаружена именно такая гравитационная линза оцениваются примерно, как один на 100 миллионов.

Необычную природу этого объекта, по словам астрономов, можно использовать для решения одной из главных загадок Вселенной, которая касается противоречивых оценок скорости расширения космоса. Эта скорость, известная как постоянная Хаббла, показывает разные значения при использовании разных методов измерения.

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