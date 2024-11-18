Россияне нанесли варварский удар по жилым домам в Одессе 18 18.11.2024, 14:13

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Много погибших и раненых.

Сегодня, 18 ноября, украинская Одесса вновь подверглась ракетному удару, есть погибшие и раненые. Как передает корреспондент unian.net, во время воздушной тревоги в городе прогремел громкий взрыв. Местные власти обратились к населению с просьбой находиться в безопасных местах.

Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что Одесса подверглась ракетному удару.

«Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома», - сообщил Кипер.

Пресс-служба мэрии заявила, что, по данным руководителей учебных заведений, где находятся дети в дежурных группах, воспитанники успели перейти в укрытие, сейчас они с воспитателями.

В соцсетях люди пишут, что видят дым, который поднимается вверх, и тела людей на дороге. По некоторым данным, ракета попала во двор жилого многоэтажного дома.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, сейчас горят многоэтажные жилые дома в центре Одессы. Он сообщил, что погибли 8 человек, есть много раненых. Еще одна ракета, которая не разорвалась - в здании учебного заведения.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал атаку на город.

«В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений», - подчеркнул он.

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