Минчанка нашла в продаже виноград по 42 рубля за килограмм 18.11.2024, 14:21

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Многих смутила не только цена, но и вид фрукта.

Белоруска показала в TikTok китайский виноград сорта «томпсон» почти по 42 рубля за килограмм. Он без косточек. По такой цене фрукт продавали в торговом центре «Корона». Многих читателей смутила не только цена, но и вид продукта, пишет «Зеркало».

«Хорошая новость — в „Корону“ завезли китайский виноград. Плохая новость — стоит он [почти] 42 рубля за килограмм», — рассказала девушка. Выбранная ей ветка обойдется в 67 рублей. Но есть товар и весом более двух килограммов. Женщина делает вывод, что это «дороговатое удовольствие».

В обсуждении под видео автор уточнила, что на вкус фрукт, «будто сливу с виноградом скрестили», и что они с мужем в восторге.

Комментаторы стали активно делиться своим мнением. Кто-то обратил внимание на высокую цену. Другие шутили по поводу небольших зарплат. А третьи высказывали сомнения по поводу внешнего вида продукта.

Один из пользователей TikTok заметил, что цены на виноград в других местах ниже. К примеру, в «Санте» — 13 рублей, у частника в киоске — 23 рубля. Но автор видео не согласилась, заметив, что качество и сорт отличаются. «В „Санте“ совсем не такой, невкусный и с косточками, недавно совершила ошибку, сразу две упаковки там купила, потом дома никто есть его не хотел», — написала она.

«Да и пускай гниет на полках дальше», — предложил другой комментатор. На это автор видео заметила, что фрукт активно раскупают даже при такой цене.

Вот какие еще комментарии оставили пользователи:

«Скоро будем измерять зарплату виноградом. Плохая новость, что это десять веток».

«Будет лежать, пока не сгниет и не выбросят. Это лучше, чем сделать дешевле и продавать».

«При наших зарплатах такой виноград надо по одной виноградинке продавать».

«Вчера видела вживую. Выглядит странно. Как будто из воска слепили».

«Я в ProStore сегодня была, там он по 44 рубля, и гроздья люди уже общипали. Всем хочется попробовать, а платить не очень».

«А можно одну ягодку взвесить и купить?»

«В „Евроопте“ этот виноград по 15 рублей. Скажу честно: не дозрел, кисловат. А так неплохо».

«Так у нас зарплаты хорошие, целых 300 долларов, как раз хватит».

«Ничего себе, это для миллионеров?»

«Брали такой. Ну, на вкус и цвет, как говорится… Есть похожий „итальянский“ — крупный сладкий и без косточек, просто супер, но цена почти такая же — 39 рублей».

«Ничего дорогого при зарплате в 3000—4000 белорусских рублей».

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