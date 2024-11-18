Лукашенко слицемерил 6 18.11.2024, 14:34

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Gucci и Versace диктатору не чужды.

Правитель Беларуси на чествовании аграриев на фестивале «Дажынкі-2024» в Климовичах дал ценные указания согражданам, что им следовало бы предпочитать в выборе одежды.

«Люди все больше и больше к натуральным тканям склоняются. Кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью. Свое надо носить. Свои ткани. У нас есть все. Носите свое и приучайте детей к этому», — сказал он.

«Салiдарнасць» пишет, что правитель не в первый раз включает пластинку на эту тему. К примеру, в 2013-м «гадость» была «барахлом».

«Выезжаешь за пределы, неважно за чем, заплати выездную пошлину. Тогда он (выезжающий) придет в наш магазин и купит наш холодильник, а не будет тащить из Евросоюза барахло неизвестно какого производства. А они там будут сидеть потирать руки – $3 млрд вывезли им туда денег, у них развивается торговля, производство, а мы барахтаемся здесь, как дураки», — говорил Лукашенко в 2013-м году.

Как и тогда, так и сейчас заявления беларуского правителя о том, что людям носить, выглядят неуместными по ряду причин. И потому что человек сам вправе решать, как ему самовыражаться. И потому что сам Лукашенко регулярно появлялся и появляется на публике в вещах иностранного производства.

Вот лишь несколько примеров из прошлого:

В майке-поло Corneliani

С швейцарскими часами Patek Philippe Calatrava 5120j

С ремнем Hermes

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