Греция заблокировала перевалку нефти из России у своих берегов

Греция заблокировала перевалку нефти из России у своих берегов1
- 18.11.2024, 14:34
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Минимум до марта.
Военно-морские силы Греции еще на четыре месяца продолжили серию военно-морских учений в Лаконийском заливе. Как пишет liga.net, об этом говорится в сообщении на сайте Гидрографической службы ВМС Греции.
Маневры, фактически блокирующие перекачку российской нефти с судна на судно у берегов страны, продолжили в шестой раз, отмечает Bloomberg.
Военные учения должны были завершиться 15 ноября, но теперь продлятся до середины марта – более десяти месяцев после их начала.
Лаконийский залив стал одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для обхода санкций Европейского Союза против РФ. В мае Греция заявила о проведении военно-морских учений в регионе, запретив мероприятие коммерческих судов.
Ранее правительство заявляло, что учения направлены на прекращение перевозок грузов, которые, по мнению международных органов надзора за судоходством, являются риском для безопасности на море.
В результате перевалка российской нефти переместилась в новые места, включая Средиземное море, Красное море и на побережье Западной Африки.
14 ноября Европейский парламент принял резолюцию с требованием более жестких санкций против «теневого флота» России. ЕС может усилить контроль над судами в своих территориальных водах с помощью дронов и спутников.
«Теневой флот» позволяет России получать деньги, подпитывающие ее незаконную и неоправданную агрессивную войну против Украины.
Кроме того, старые танкеры создают риски экологических катастроф, включая серьезные нефтяные разливы в территориальных водах Евросоюза.