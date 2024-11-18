«Газпром»: время расплаты Михаил Гончар

18.11.2024, 14:49

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Арбитражи принимают решения в пользу истцов, а их уже немало.

Газпром прекращает поставки газа в Австрию. В Австрию!!! Эту страну и ее нефтегазовую компанию OMV Газпром всегда представлял как образец сотрудничества. В 2018 году было пышное празднование 50-летия начала газовых поставок в Австрию.

«50 лет назад, 1 июня 1968 года, советское объединение «Союзнефтеэкспорт» и компания Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) подписали договор на поставку природного газа из СССР в Австрию. Газ из Западной Сибири поступил в пункт Баумгартен уже через три месяца. Австрийская Республика стала первой страной в Западной Европе, заключившей газовый контракт с Советским Союзом... Стратегические партнерские отношения «Газпрома» и OMV строятся на прочном фундаменте - полувековом сотрудничестве наших стран в газовой сфере Мы продолжаем работать над его дальнейшим укреплением и развитием...»

Уместно заметить, что на самом деле, первый советский газ экспортируемый в Австрию был украинским – из Дашавы, а из Сибири поставки начались уже в 70-х.

Почему «Газпром» прекращает поставки в Австрию?

Потому что не хочет платить 230 млн. евро, которые арбитраж присудил в пользу OMV за срыв контрактных поставок в 2022 году. Напомню что в 2022 году Газпром успешно раскрутил ценовую спираль на рынке ЕС и цены на газ вскочили на порядок. Теперь время расплаты настало! Арбитражи принимают решения в пользу истцов, а их уже немало. Немецкая Uniper отсудила 13 млрд. евро! А тут 230 млн. и Газпром не хочет платить. Тем более что речь идет о компании, которая «душой и телом» была отдана «Газпрому» и России все время. Показательно, что с 2016 года, то есть уже два года шла агрессия РФ против Украины, а Газпром и OMV реализовывали «совместный культурный проект »Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена», объединяющий искусство и историю России и Австрии».

Что ж отказ «Газпрома» платить и прекращение поставок - показательные шаги, свидетельствующие о том, что несмотря ни на что стратегия показать «кузькину мать» остается в арсенале Кремля, а «Газпром» так потратился, такой несостоятельный, что 230 млн. евро для него неподъемная сумма даже для верных прихвостней. Ну а еще Россия демонстрирует свое превосходство и презрение к западным прихвостням, независимо от почтительностиниксена перед властелином Кремля.

Этот пример я привел для того, чтобы лишний раз показать, что Украине не только не стоит содействовать «Газпрому» в продаже его газа в ЕС, предоставляя транзитную услугу, но и нужно лишить дохода от продажи, прекратив транзит после завершения действия действующего соглашения 2019 года.

Михаил Гончар, Facebook

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